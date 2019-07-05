شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحكم بالسجن 4 سنوات على طفل يمني والسبب صادم ... شاهد فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر حقوقية إن السلطات السعودية أصدرت حكماً بسجن الطفل اليمني سلطان العنسي 4 سنوات. ووفقا للمصادر فإن هذا الحكم جاء بعد احتجاز الطفل القاصر سلطان العنسي لأكثر من عام كامل وذلك على خلفية تصويره مقطع فيديو من داخل سجن الشميسي بالرياض وحديثه عن معاناة المغتربين اليمنيين وترحيلهم.



وحظي الفيديو الذي نشره العنسي قبل عام تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وعكس مدى المعاناة والإذلال الذي تمارسه السلطات السعودية بحق اليمنيين المقيمين على أراضيها. Advertisements

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