شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : أول تصريح لمحافظ مأرب بعد قصف منزله والقضاء على التمرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أن الاوضاع الأمنية في المحافظة مستقرة فيما الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها الوطني. أخبار تهمك وقال اللواء العرادة خلال اتصالات مع قيادات الدولة أن السلطات لن تتوانى في ضبط الأمن والاستقرار وردع أي أعمال تخريبية تستهدف زعزعة الامن والاستقرار. وأضاف اللواء العرادة أن أبناء المحافظة يقفون صفاً واحد خلف الشرعية الدستورية ويرفضون كافة اعمال العنف والتخريب والفوضى وسيظلون في مقدمة الصفوف لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

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