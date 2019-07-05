شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الجيش تعلن القضاء على تمرد الأشراف في مأرب ....حصيلة بأعداد القتلى والأسرى؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الأمن، بشكل كامل، على منطقة “المنين” جنوب مدينة مأرب، شرق اليمن، بعد معارك مع الخارجين عن القانون.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الأمن استكملت السيطرة على منطقة “المنين” التي تجري فيها عمليات عسكرية منذ يومين.

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وأضاف المصدر بأن نحو 20 من المطلوبين أمنياً من العناصر الخارجة عن القانون سلمت نفسها لقوات الأمن، فيما تم قتل 6 من المتمردين وإصابة عدد آخر.

وأشار المصدر إلى أن العملية متواصلة لفرض الأمن وسلطات الدولة في كل المناطق التي يحتمي فيها عناصر خارجة عن القانون في جنوب المدينة