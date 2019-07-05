شكرا لقرائتكم خبر عن هاشم الأحمر يطرد مندوبي وزير النقل من منفذ الوديعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة الامناء نت انها علمت بأن هاشم الأحمر رفض تنفيذ توجيهات وزير النقل صالح الجبواني بتوريد إيرادات منفد الوديعة الخاصة بهيئة النقل والخاصة بالشاحنات والقواطر الداخلة والخارجة من الأراضي اليمنية والتي تقدر بثلاثمائة مليون ريال شهريا .

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وقالت مصادر موثوقة: إن اللواء هاشم الأحمر قام بطرد مندوبي هيئة النقل من المنفذ في تصرف يؤكد على إن هاشم الأحمر يعتبر المنفذ ملكًا من أملاكه !.

وقالت تلك المصادر : إن مسؤولين من وزارة النقل وصلوا الأسبوع الماضي إلى منفد الوديعة بغية إقناع هاشم الأحمر تسليمهم إيرادات النقل غير أنه رفض ذلك وهو الأمر الذي دفعهم للعودة إلى عدن دون أي نتيجة !.