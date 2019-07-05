تقدم متسارع للجيش في صعدة مع الساعات الأولى من فجر اليوم

أحرزت قوات الجيش فجر اليوم الجمعة تقدما ميدانيا في مواجهات مع الحوثيين ،في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
وقال موقع الجيش اليمني، نقلاً عن مصادر عسكرية إن "قواته تمكنت بإسناد من مقاتلات التحالف العربي من السيطرة الكاملة على بيت حشران ومعتق العتم والعريشة ومواقع أخرى في مديرية رازح غرب صعدة، عقب مواجهات مع الحوثيين الذين لاذوا بالفرار باتجاه منطقتي بني معين وآل على".
وأضاف أن "قوات الجيش سيطرت ناريا على مواقع للحوثيين في آل زاهر وآل شرقة والوحدة الصحية في مديرية رازح".
وذكر أن "مقاتلات التحالف دمرت عيارات ثقيلة للحوثيين، واستهدفت مواقع وتحصينات لهم".
وأشار إلى "أن جبهة رازح تشهد منذ الثلاثاء والأربعاء، معارك هي الأعنف مع الحوثيين".
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