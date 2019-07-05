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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جنيف
أكد الشيخ صالح محمد بن شاجع – رئيس التحالف اليمني لصنع السلام في اليمن – أن ما يجري في اليمن من عدوان خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وعملت على تدمير البنى التحتية لليمن، وخلق واقعاً مأساوياً على مختلف المستويات السياسية والإقتصادية والإنسانية والإجتماعية والجغرافية وباتت اليمن اليوم تعيش أسوأ كارثة انسانية في العالم.
وقال بن شاجع في كلمة ألقاها اليوم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بأسم التحالف الأوروبي اليمني من أجل السلام، إن اليمن تدخل العام الخامس من العدوان والدمار دون أن تتمكن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من وقف نزيف الدم اليمني، مؤكداً أن إستمرار العدوان والحصار المطبق على الموانئ والمطارات اليمنية تسبب بمضاعفة الأزمة الإنسانية الخانقة وسط إنتشار كبير للأمراض والأوبئة، والتي حصدت أرواح الآلاف من اليمنيين وتهدد بالمزيد.
داعياً الأمم المتحدة للعمل بمسؤولية وإستقلالية كاملة وأن تصطف مع كافة مكونات وأطياف الشعب اليمني الذي يتوق للسلام.
وإنتقد بن شاجع الدور السلبي لمجلس الأمن الدولي حول العدوان على اليمن وقال أن عدد من القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي ضد اليمن كانت السبب الرئيسي لتدمير اليمن والركيزة الأساسية التي اتكأت عليها الأطراف الخارجية لقتل اليمنيين وحصارهم وتجويعهم، والوصول بالأوضاع في البلد الى ما وصلت إليه اليوم.
ودعا بن شاجع مجلس الأمن إلى مراجعة هذه القرارات وإلغائها، وإخراج اليمن من طائلة البند السابع، وإستبعاد كل القرارات السلبية من مرجعيات الحل الشامل في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر بن شاجع: الحصار المطبق على الموانئ والمطارات اليمنية تسببت بمضاعفة الأزمة الإنسانية الخانقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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