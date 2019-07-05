الإمارات تواصل التحشيد في شبوة والوضع يهدد بالانفجار

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة
تتجه الأوضاع في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) نحو التصعيد، بعد ما دفعت الإمارات بتعزيزات جديدة من مرتزقتها إلى محيط مدينة عتق.
وبحسب مصادر محلية فقد واصلت الامارات للاسبوع الثاني على التوالي ارسال تعزيزات تابعة لما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” كان اخرها مساء الأربعاء، حيث وصلت تلك التعزيزات إلى ضواحي مدينة عتق، كبرى مدن شبوة.
وتضمنت التعزيزات الأخيرة على مدرعات ودبابات محملة على عربات نقل عسكري، وقبلها وصلت مركبات تقدر بنحو 30 مركبة، على متنها مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي تمركزوا في غلاف مدينة عتق، وانتشروا في معسكر “السوداء” وأخرون في مدرسة الأوائل، بالإضافة إلى معسكر ثالث غرب الشبيكة لتأمين وصول المعدات الثقيلة.
كما قدمت تعزيزات أخرى قادمة من مدينتي عدن والضالع (جنوبا) في طريقها إلى محيط عتق، لتعزيز قوات ما تسمى “النخبة الشبوانية” المدعومة من أبوظبي، في مؤشر ينذر بتفجر الأوضاع عسكريا مع قوات هادي.
ومن المتوقع وصول التعزيزات الجديدة في غضون الساعات القادمة.
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