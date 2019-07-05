شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي يمني بارز يكشف حقيقة الصراع "المبهم" في مأرب وماذا يحدث في أولى المحافظات المحررة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف سفير اليمن الدائم لدي منظمة اليونسيكو والمحلل السياسي والصحفي اليمني، الدكتور محمد جميح حقيقة ما يجري من توتر أمني في محافظة مأرب.

وقال جميح في تغريدة رصدها مساء اليوم الخميس، إن البعض "‏يحاول تصوير ما يجري في مأرب على أساس أنه صراع بين الإصلاح وبعض القبائل. ويزعم الحوثي أنه صراع على أرضية".

Advertisements

واضاف جميح، وهو شخصية مرموقة، "ما يجري هو أن الدولة تريد أن تفرض سلطة القانون، وعلى الجميع الوقوف معها".

واختتم تغريدته بالقول: "لا داعي للنيل من مأرب نكاية بالإصلاح... دعوا عنكم حكايات الحوثي .. مأرب أكبر من سجع الكهَّان".

الجدير بالذكر، أن توترا أمنيا اندلع في المحافظة بعد قيام مسلحين بالاعتداء على رجال الأمن والاشتباك معهم ما دفع بالأجهزة الأمنية لمطاردة المعتدين ومحاصرتهم.