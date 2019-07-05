شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” اقوى موقف محرج يتعرض له ابن سلمان أمام الرئيس الروسي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لموقف محرج للغاية، خلال لقائه الرئيس الروسيفلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين التي عقدت في اليابان مؤخراً.

وأظهر فيديو، جلسة ثنائية عقدت بين الوفد الروسي بقيادة بوتين، والوفد السعودي بقيادة ابن سلمان، الذي جلس غير “فاهم” ما يدور حوله عندما بدأ الرئيس الروسي الحديث، الامر الذي دفع بوتين للإشارة إلى ابن سلمان بان يضع “سماعة” الترجمة حتى يفهم ما يقوله.

وأثار المقطع حالة من السخرية من ولي العهد السعودي، الذي بدا عليه مستغرباً ما يقوله بوتين خلال اللقاء إلى أن استدرك ما يجري ووضع “السماعة” سريعاً حتى يفهم ما يقوله الأخير له.

وتوالت ردود الفعل الساخرة من الحادثة المحرجة لولي العهد السعودي حسب ما تابعت “وطن” من تعليقات على الحادثة..