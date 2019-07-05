“شاهد” اقوى موقف محرج يتعرض له ابن سلمان أمام الرئيس الروسي (فيديو)

عدن - ياسمين التهامي - تعرض ولي العهد السعودي،
محمد بن سلمان، لموقف محرج للغاية، خلال لقائه الرئيس الروسيفلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين التي عقدت في اليابان مؤخراً.
وأظهر فيديو، جلسة ثنائية عقدت بين الوفد الروسي بقيادة بوتين، والوفد السعودي بقيادة ابن سلمان، الذي جلس غير “فاهم” ما يدور حوله عندما بدأ الرئيس الروسي الحديث، الامر الذي دفع بوتين للإشارة إلى ابن سلمان بان يضع “سماعة” الترجمة حتى يفهم ما يقوله.
وأثار المقطع حالة من السخرية من ولي العهد السعودي، الذي بدا عليه مستغرباً ما يقوله بوتين خلال اللقاء إلى أن استدرك ما يجري ووضع “السماعة” سريعاً حتى يفهم ما يقوله الأخير له.
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شاهد.. موقف طريف بين محمد بن سلمان وبوتين— RT Arabic (@RTarabic)
في موقف طريف خلال قمة العشرين في أوساكا التقطت الكاميرات بداية الحوار بين بوتين وبن سلمان.. https://t.co/SKuzIpF8j8 #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو #RT_Arabic pic.twitter.com/RSuDuc44aY July 4, 2019
RT Arabic
✔@RTarabic
شاهد.. موقف طريف بين محمد بن سلمان وبوتين
في موقف طريف خلال قمة العشرين في أوساكا التقطت الكاميرات بداية الحوار بين بوتين وبن سلمان..https://ar.rt.com/m2rj #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو#RT_Arabic
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وتوالت ردود الفعل الساخرة من الحادثة المحرجة لولي العهد السعودي حسب ما تابعت “وطن” من تعليقات على الحادثة..
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شاهد.. موقف طريف بين محمد بن سلمان وبوتين— RT Arabic (@RTarabic)
في موقف طريف خلال قمة العشرين في أوساكا التقطت الكاميرات بداية الحوار بين بوتين وبن سلمان.. https://t.co/SKuzIpF8j8 #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو #RT_Arabic pic.twitter.com/RSuDuc44aY July 4, 2019
RT Arabic
✔@RTarabic
·
شاهد.. موقف طريف بين محمد بن سلمان وبوتين
في موقف طريف خلال قمة العشرين في أوساكا التقطت الكاميرات بداية الحوار بين بوتين وبن سلمان..https://ar.rt.com/m2rj #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو#RT_Arabic
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لا بروتوكول ولا لغه ولا سياسه — ابوخالد (@oray999)
للاسف الجزيره العربيه ابتليت بمثل هؤلاء الاشخاص لكم الله يا شعب الجزيره July 4, 2019
ابوخالد@oray999
لا بروتوكول ولا لغه ولا سياسه
للاسف الجزيره العربيه ابتليت بمثل هؤلاء الاشخاص لكم الله يا شعب الجزيره
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شاهد.. موقف طريف بين محمد بن سلمان وبوتين— RT Arabic (@RTarabic)
في موقف طريف خلال قمة العشرين في أوساكا التقطت الكاميرات بداية الحوار بين بوتين وبن سلمان.. https://t.co/SKuzIpF8j8 #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو #RT_Arabic pic.twitter.com/RSuDuc44aY July 4, 2019
RT Arabic
✔@RTarabic
·
شاهد.. موقف طريف بين محمد بن سلمان وبوتين
في موقف طريف خلال قمة العشرين في أوساكا التقطت الكاميرات بداية الحوار بين بوتين وبن سلمان..https://ar.rt.com/m2rj #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو#RT_Arabic
">
الامير توقع الترجمه مباشرة من المترجم الي خلف بوتين كالعادة ...— حامد الرفاعي (@OoO_hamed1)
ولكن كانت الترجمه في السماعه .. وخلصت الحتوته July 4, 2019
حامد الرفاعي@OoO_hamed1
الامير توقع الترجمه مباشرة من المترجم الي خلف بوتين كالعادة ...
ولكن كانت الترجمه في السماعه .. وخلصت الحتوته
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شاهد.. موقف طريف بين محمد بن سلمان وبوتين— RT Arabic (@RTarabic)
في موقف طريف خلال قمة العشرين في أوساكا التقطت الكاميرات بداية الحوار بين بوتين وبن سلمان.. https://t.co/SKuzIpF8j8 #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو #RT_Arabic pic.twitter.com/RSuDuc44aY July 4, 2019
RT Arabic
✔@RTarabic
·
شاهد.. موقف طريف بين محمد بن سلمان وبوتين
في موقف طريف خلال قمة العشرين في أوساكا التقطت الكاميرات بداية الحوار بين بوتين وبن سلمان..https://ar.rt.com/m2rj #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو#RT_Arabic
">
هذا سخر منه — HÂIDÉR ÂMÈIRÂLI (@ZainAli11726910)
يعني حط السماعة حتى تفهمني ياعبيط 😂😂😂 July 4, 2019
HÂIDÉR ÂMÈIRÂ
[email protected]
هذا سخر منه
يعني حط السماعة حتى تفهمني ياعبيط Advertisements
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.