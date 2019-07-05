شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..الرئيس " ترمب " يفاجئ الأمريكيين والعالم الان بعرض يحدث لأول مرة في تاريخ امريكا وانتقادات داخلية واسعة تنهال عليه ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة تشهد العاصمة واشنطن عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى الاستقلال. واصر الرئيس الأمريكي " دونالد ترمب " على اقامة عرض عسكري بمناسبة ذكرى الاستقلال يتخلله القائه لخطاب موجه للشعب الأمريكي . وانهالت الانتقادات من مختلف الاوساط السياسية الامريكية وبخاصة التابعة للحزب الديمقراطي على اصرار ترمب اقامة عرض عسكري باعتبار ان مثل هذا العرض لا يحدث في الدول الديمقراطية ويعكس نفسية متعالية وانانية يتسم بها الرئيس الأمريكي الذي بات موسوما على نطاق واسع بغرابة الاطوار.

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