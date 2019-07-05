خفر السواحل تحذر من السباحة بشواطئ عدن خلال الفترة القادمة

حذرت مصلحة خفر السواحل، من ممارسة السباحة خلال الفترة القادمة (شهر يوليو، أغسطس، سبتمبر)، من شواطئ مدينة عدن، بسبب اضطراب أمواج البحر في هذه الفترة.

وأهابت خفر السواحل، بمرتادي الشواطئ في مدينة عدن وخاصة ساحل جولد مور وساحل الغدير بعدم السباحة نهائياً مع موسم الرياح.

وناشد المصدر، أولياء أمور الشباب مرتادي سواحل عدن، تقديم النصح لأبنائهم بعدم السباحة والتعمق في البحر، لافتاً إلى أن موسم الرياح سيستمر حتى نهاية سبتمبر القادم.