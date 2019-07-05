شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبدالرزاق في إطلالة جريئة تثير غضب متابعيها بعد أن تجاوزت كل الحدود .. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصبح اسم الفنانة المصریة غادة عبد الرزاق ترند عبر موقع التواصل الاجتماعي تویتر في جمھوریة مصر العربیة بعد نشرھا صورا ُ وصفت بالفاضحة والجریئة .

وشاركت غادة عبد الرازق متابعي حسابھا عبر انستغرام بصورة جدیدة لھا جدیدة ظھرت بھا مرتدیة فستانا باللون الرمادي المفتوح من الصدر وتمیز الفستان انھ من قماش التول الشفاف.

ویظھر الفستان طولها ولكنه مبطن حتي الركبة مما اظھر ساقیھا ، الامر الذي اثار ضجة بین رواد مواقع التواصل . وانھالت التعلیقات على غادة عبد الرازق حیث عاتبھا جمھورھا على جرأتھا الزائدة مذكرینھا ان العمر یمضي والانسان یكبر بدل ان یصغر. یشار الى ان اخر اعمال غادة عبد الرازق ُ عرض في السباق الرمضاني وكان مسلسل حدوتة مرة والذي حقق نجاحا كبیرا ونال إعجاب جمھورھا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبدالرزاق في إطلالة جريئة تثير غضب متابعيها بعد أن تجاوزت كل الحدود .. (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.