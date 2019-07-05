شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : محافظ جديد يتمرد على الحكومة ومذكرة عاجله لرئيس الوزراء لتدارك الوضع .."صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء طالبت فيها الحكومة بضرورة الزام السلطة المحلية بالمهرة بإيداع الإيرادات في البنك المركزي وعدم التصرف بها خارج نطاق الدولة. اخبار تهمك : Advertisements وجاءت مذكرة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، تعزيزا لمذكرة محافظ البنك المركزي حافظ معياد التي رفعها للحكومة الشهر الماضي وكشف خلالها ان محافظة المهرة لا تورد ايرادات المحافظة الى البنك المركزي .

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