شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية السعودي ‘‘عائض القرني’’ يوجه رسالة عاجلة للملك سلمان.. وأسرع رد يحذر من ‘‘خدعة ابليس‘‘ تحوم حول الملك!(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكتب آخر: " كلام جميل ياشيخ يكتب بماء الألماس والجواهر والذهب حفظ الله والدنا قائد الأمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمين". اخبار تهمك : Advertisements

يذكر أن القرني كان قد وجه الكثير من عبارات المدح والثناء في مناسبات سابقة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث وجه له بالدعاء عقب الإعلان عن إطلاق مبادرة جمعية"سند محمد بن سلمان"، حيث كتب قائلا : إنالشباب السعودي تلقي مبادرة "سند محمد بن سلمان" بكل فرح وارتياح، وهي تواكب تطلعات شباب الوطن، وليست من أوائل مكرمات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ فسجله يحمل هموم الوطن وآلام وآمال الشباب، وترافقه أينما حل، بحسب تصريحاته لـ "سبق".

وأوضح أن رؤية ولي العهد الثاقبة "رؤية 2030" تحمل الإنجازات والخير للجميع، ونرى السعودية العظمى ترقى وتزدهر يوماً بعد يوم، مضيفا أننا نجد همته العالية مصدر إلهام لكل شاب سعودي فصارت "همة السعوديين مثل جبل طويق".



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