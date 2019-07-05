وردنا الان ..اشرس قبائل مأرب تدق ساعة الصفر وتحرك مرعب لكل شيوخ القبائل لتأديب القيادات الحوثية في صرواح بعد استهداف منزل الشيخ سلطان العرادة

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عدن - ياسمين التهامي - كد مصدر امني أن مأرب شهدت صباح اليوم عودة الهدوء بعد معارك مع خارجين عن القانون سقط خلالها عدد من المطلوبين بين جريح وقتيل بالاضافة إلى ارتقاء شهداء من قوات الامن. اخبار تهمك : Advertisements

واوضح المصدر الامني في المحافظة.. ان قوات الأمن سيطرت على الموقف عسكريا، وتمركزت في بعض المواقع التي كانت تتحصن فيها “العناصر الخارجة عن القانون”.

واضاف انه تم ألقاء القبض على خمسة من المطلوبين أثناء محاولتهم الفرار من المدينة.

على نفس الصعيد أعلنت قبائل مأرب وقوفها الكامل الى جانب امن مأرب وامان ساكنيه واهله ضد كل من تسول له نفسه المساس بمكتسب ثمنه دماء الرجال من مأرب وكل محافظات اليمن.

وابغت القبائل المسؤولين استعدادهم لتسخير كل امكانياتهم للوقوف الى جانب الامن والجيش متى ما استدعى الامر لذلك.



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