وردنا الآن ..قناة " المسيرة " تفاجئ الشرعية والتحالف بنشر هذا الخبر العاجل والصادم !

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، في شريطها الاخباري العاجل، قبل قليل، عن مقتل وجرح عدد من الجنود السودانيين المشاركين في صفوف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. اخبار تهمك : Advertisements ونقلت القناة عن مصدر عسكري قوله، إن “عدد من المرتزقة السودانيين قتلوا وجرح آخرون بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم شمال صحراءميدي”.

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