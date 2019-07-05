شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان .. عيدروس الزبيدي يفاجئ كل ابناء الشمال ويطلق عليهم لقب جديد ومهين وجارح ويصدر بيان عاجل يتحدى فيه الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي لانفصال الجنوب عن الشمال كل ابناء الشمال بأنهم محتلين ، واوضح مصدر مسؤول في المجلس الانتقالي ان الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي جبناء سرقوا ابناء الجنوب ولا يجرؤون على ان تحط اقدامهم هناك .

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جاء ذلك عقب الاعلان ان الميليشيات التابعة للمجلس اغلقت فرع وكالة الانباء اليمنية الرسمية سبأ في العاصم المؤقتة عدن .

واستغرب مصدر مسؤول في القیادة المحلیة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن ، المغالطات التي وردت في سیاق بیان صادر عما یسمى بنقابة الصحفیین الیمنیین تضمن اتھاماً للمجلس باقتحام مبنى وكالة الانباء الیمنیة سبأ ومنع موظفیھا من مزاولة أعمالھم.

وأوضح المصدر ان المجلس لیس طرفاً فیما حدث امس،في مقر الوكالة وانه بعد عملیة تواصل ّ تبین ان قیادة الوكالة مارست عملیة استفزاز غیر مبررة ، تمثلت برفع لوحة كبیرة رسم علیھا علم وشعار دولة الاحتلال الذي تم انزاله بدماء وتضحیات جنوبیة غالیة مادفع بشباب غاضب ، إلى إنزال ھذه اللوحة .

واكد المصدر انه تحصل على معلومات دقیقة تفید یأن الشباب اكتفوا بانزال اللوحة ، دون ان یتعرضوا لاحد على الإطلاق على عكس ماجاء في البیان المتحامل الذي یبدو ان ھدفه فقط كان الاساءة للمجلس وھو أمر غیر مقبول.

واستھجن المصدر تغاضي النقابة عن الاستفزازات التي قامت بھا قیادة الوكالة لشعب الجنوب واستھتارھا بدماء الشھداء برفعھا للوحة والعلم وھي تعلم ان ذلك لا یقبل به أي جنوبي حر ومسارعتھا لاتھام المجلس بما لایلیق من اتھامات غیر مدعومة بأي دلیل، في موالاة مستھجنة لمؤسسات نظام الاحتلال الیمني ودعم لأحلامھا المستحیلة في العودة الى الجنوب .

ودعا المصدر نقابة الصحفیین وقیادة الوكالة إلى احترام وجودھا في مؤسسات واصول جنوبیة ، وعدم ممارسة أي أنشطة سیاسیة تستھدف التشھیر بقیادة شعب الجنوب،وعدم استفزاز الشارع الجنوبي الذي قدم تضحیات غالیة في سبیل استعادة دولته ومؤسساتھا.

وخاطب المصدر قیادة النقابة والوكالة بأن علیھا ان تدرك ان ھذه المؤسسات جنوبیة ومن أملاك شعب الجنوب ووجدت لخدمتھ ولیس الاضرار بمصالحھ في مقابل خدمة مشاریع اعادة انتاج الاحتلال ولو بصورة ناعمة.