شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يكشف عن “فتوى القنبلة النووية“ .. وأماكن آلاف الصواريخ ويعلن موعد “ساعة الصفر“؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الكاتب الفلسطيني المعروف، عبدالباري عطوان عن اقتراب ساعة الصفر لحرب كبرى قادمة.

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وفي فيديو رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" مساء اليوم الخميس، قال عطوان إن فتوى القنبلة النووية جاهزة، في إشارة إلى المشروع النووي الإيراني.

وذكر عطوان إن إيران تتحدى أمريكا وتستعد بـ آلاف الصواريخ المتواجدة في إيران ولبنان والعراق وسوريا، لتدمير إسرائيل والمدن الخليجية في حال اندلاع المواجة الكبرى، التي قال عنها إنها واردة جدا.

وتحدث عطوان عن الاستفزازات الإيرانية في الخليج والتي استهدفت ناقلات النفط، لافتا إلى أنها لإثبات الفشل الأمريكي وفضح تهديدات ترامب بالرد على استهداف أي مصالح أمريكية في الخليج.

وأطلق عطوان أوصافا كثيرة على الرئيس الأمريكي، ترامب، واصفا إياه بالجبان الذي لا يحترم إلا من يهينه كما فعل رئيس كوريا الشمالية مؤخرا.

تفاصيل مثيرة أوردها عطوان في حديثه الليلة، عن الحرب القادمة.. شاهدوها بالفيديو أدناه: