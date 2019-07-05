جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات واصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة امس الخميس . حيث اصيب مواطن بطلقة رشاش في استهداف مرتزقة العدوان لحي الشهداء بمديرية الحالي. وتعرض منزل مواطن لضرر إثر تعرضه لقذيفة هاون أطلقها المرتزقة باتجاه منطقة 7 يوليو. Advertisements وقصفت قوى العدوان مدينة الدريهمي المحاصرة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة. وفي صنعاء شن طيران العدوان غارة على منطقة جربان بمديرية سنحان. أما في صعدة فشن العدوان 3 غارات على مديرية سحار.

وفي وقت لاحق ألقى طيران العدوان قنبلتين صوتيتين في أجواء المناطق الغربية لمحافظة صعدة. وفي حجة شن 3 غارات على منطقة الجر بمديرية عبس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابرز الجرائم التي قام بها العدوان السعودي في اليوم امس الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.