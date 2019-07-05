شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة يمنية ترعب الحوثيين والمليشيات تستنفر ضدها في صنعاء .. وهكذا كانت النهاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت الإدارة العامة للبحث الجنائي، التي تديرها مليشيا الحوثي، يوم الاربعاء بصنعاء، امرأه بتهمة رفع إحداثيات لمواقع عسكرية لطيران التحالف العربي . Advertisements و وجهت الادارة عدة تهم للمرأة -تم التحفظ على ذكر اسمها- أبرزها ترأس عصابة للقيام بالتجسس في إطار سياسة المليشيا لتكميم الأفواه. جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي حولت اليمن إلى سجن مفتوح للزج بجميع معارضي مشروعهم السلالي والطائفي في أتونه.

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