شاهد أول فيديو للحظة اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار الملك في جازان

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد اول لحظات اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون مساء امس الخميس باتجاه مطار الملك في جازان فيديو

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