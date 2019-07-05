قوات الجيش تحبط هجومًا لميليشيا الحوثي في الحديدة

أحبطت قوات الجيش اليمني هجوما لمليشيات الحوثي بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقتل العشرات من المليشيات الحوثية بينهم قيادي، في إحباط هجوم فاشل على مواقع القوات اليمنية المشتركة، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال بيان صحفي للقوات الحكومية: "إن المليشيا الحوثية شنت هجوما داخل مدينة الحديدة، وحاولت اجتياز خطوط التماس في شارع الخمسين بغطاء ناري مكثف من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والعشرات من عناصرها المنضوية تحت ما يسمى بكتائب التدخل السريع".

وأشار البيان، إلى أن الهجوم الحوثي انتهى بالفشل ومقتل وجرح قيادات ميدانية بارزة، على رأسهم قائد الهجوم ورئيس عمليات محور المليشيات، العقيد محمد محمد الفقيه، والقيادي المدعو سفيان الشرقي" .

وأكد البيان، أن من بين جرحى المليشيات المدعو أمين قائد يحيى مهدي، والمدعو عرفات محمد ناصر، والمدعو يوسف عبدالستار غرسان، وجميعهم قيادات ميدانية تولت قيادة الهجوم الفاشل .