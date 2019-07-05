قوات الجيش مدعومة بمقاتلات التحالف تتقدم في صعدة

أحرزت قوات الجيش اليمني، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، تقدما ميدانيا هاما في معقل مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة.

وقالت مصادر إن معارك هي الأعنف تشهدها مديرية "رازح" في صعدة، بعد عملية واسعة للجيش الوطني، لليوم الثاني على التوالي.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة الكاملة على "بيت حشران" و"معتق العتم" و"العريشة" ومواقع أخرى في مديرية رازح، وسط انهيارات في صفوف الحوثيين.

كما تمكنت القوات الحكومية من السيطرة النارية على مواقع مليشيا الحوثي في "آل زاهر وآل شرقة والوحدة الصحية" في ذات المديرية.

وساندت مقاتلات التحالف المعارك على الأرض، وشنت عدة غارات جوية استهدفت آليات عسكرية وتحصينات للمليشيا الانقلابية في رازح.