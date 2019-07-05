مدير أمن ساحل حضرموت يشيد بالنجاحات الأمنية التي تحققت خلال الأسبوع الجاري

أشاد المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي بالنجاحات الأمنية التي تحققت خلال الأسبوع الجاري والمتمثلة في نجاح أمن مديرية المكلا بإلقاء القبض على عصابتين متخصصة بالنشل والسرقات ومضبوطات وصلت قيمتها أكثر من عشرة ملايين يمني، إضافة لحملة المداهمات التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات لأوكار المتعاطين والمروجين للمخدرات، وكذا ضبط أمن الضليعة ثلاث محطات تقوم بتهريب المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء .

وأضاف العميد التميمي خلال حديثه للإعلام الأمني، قبل قليل، بأن الأجهزة الأمنية في مديريات الشحر وغيل باوزير والديس الشرقية ودوعن ويبعث وبروم وكل مديريات الأمن في ساحل حضرموت تسجل نجاحات أمنية كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م ، ما يبعث الطمأنينة لدينا في قيادة الأمن من كون أجهزتنا الأمنية تتمتع بيقضة عالية وحس أمني كبير .

وبعث العميد التميمي رسالة طمأنة للمواطنين بأن الأمن منهم وإليهم وأن رجال الأمن الأشاوس يبذلون جهوداً كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار، ويتواجدون في الأماكن العامة والطرقات ويتجولون بالدوريات في كل الشوارع وكأنهم يقولون للمواطن "نم قرير العين فرجال أمن حضرموت يسهرون لتنام بهدوء وسكينة" وأن ممتلكاتكم العامة والخاصة تحرسها عيون الأمن الساهرة .

وحذر العميد التميمي كل من تسول له نفسه المساس بأمن حضرموت واستقرارها، مؤكداً بأن اليد التي تحاول العبث بالأمن سيتم قطعها واستئصالها بسيف النظام والقانون، داعياً الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الجهود والاستعداد الكامل لموسم البلدة الذي سيحل منتصف الشهر الجاري وستشهد المكلا إقبالاً متزايداً للزوار والوافدين .

وأشاد "التميمي" بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من خلال إبلاغهم عن الأشخاص والأماكن المشبوهة، والتزامهم باللوائح والإرشادات الأمنية والمرورية واحترامهم لرجل الأمن والمرور في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سنوات عديدة شهدت فيها علاقة المواطن برجال الأمن الكثير من الشوائب وعدم الثقة .