شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد عسكري مفاجئ واسقاط 7 طائرات سعودية وضربات مباغتة لم تكن في الحسبان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت جماعة الحوثي في اليمن إن ما يسمى سلاح الجو التابع لها "تمكن من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف السعودي الإماراتي في مدينة جازان، جنوب غربي السعودية"، ليرتفع العدد إلى 7 خلال أسبوعين.

اخبار تهمك :

ونقلت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، عن مصدر في سلاح الجوي، على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء، أن طائرة تجسسية تابعة للتحالف السعودي الإماراتي أُسقطت.

Advertisements

وقال المصدر العسكري : إن "الطائرة التي أُسقطت، لقوات التحالف، تعد السابعة خلال أسبوعين"، على حد قول المليشيا المتهمة بتلقي دعم عسكري من إيران.

وفي الآونة الأخيرة كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت ومدن سعودية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة، إذ شهد شهرا مايو ويونيو أكثر الهجمات الجوية من الحوثيين، حيث أطلقت قواتهم نحو 30 طائرة مسيَّرة، كان منها 18 طائرة في يونيو الماضي فقط.

وبحسب إحصائية حصل عليها "الخليج أونلاين" من بيانات الناطق باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، فإن الفترة ما بين 10 يونيو و30 يونيو، أعلن فيها التحالف إسقاط 18 طائرة مسيَّرة، دون ذكر عدد الطائرات التي استهدفت بالفعل المطارات والمواقع الحساسة جنوب غربي المملكة.