بالفيديو: الحوثي يتلقى خبر موجع من الحديدة..وهذا ماحدث لرئيس عمليات المحور بعد هجوم هو الأعنف داخل المدينة؟ "مقتل عدد من القادة"

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عدن - ياسمين التهامي - إصابة رئيس عمليات المحور.. هجوم حوثي داخل الحديدة ينتهي بمقتل قادته

أصيب قيادي ميداني رفيع لميليشيا الحوثي، الخميس، مع عدد من العناصر، وقتل 3 قادة آخرين، بمدينة الحديدة، عقب هجوم شنته الميليشيا على مناطق القوات المشتركة.

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وذكر مصدر عسكري، أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، قتلوا وأصيبوا، من بينهم قيادي عينته رئيسا لعمليات محور ”المنطقة العسكرية الخامسة“، عقب هجوم فاشل يعد الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، والخامس في غضون أقل من شهر داخل مدينة الحديدة غربي اليمن .

وأوضح أن المليشيا الحوثية عاودت في ساعات الصباح الأولى من فجر الخميس، الهجوم داخل مدينة الحديدة وحاولت اجتياز خطوط التماس في شارع الخمسين بغطاء ناري كثيف، من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبمساركة العشرات من عناصر ”كتائب التدخل السريع“.

وأكد أن وحدات نوعية من اللواء الأول حراس الجمهورية، أحبطت الهجوم، وكبدت الحوثيين، قتلى وجرحى من القيادات الميدانية، من ضمنهم قائد الهجوم العقيد محمد محمد الفقيه والذي أصيب ونقل إلى صنعاء للعلاج، فيما قتل القيادي الحوثي المدعو سفيان الشرقي .

ولفت إلى أن من بين جرحى المليشيات المدعو أمين قائد يحيى مهدي والمدعو عرفات محمد ناصر والمدعو يوسف عبدالستار غرسان، وجميعهم قيادات ميدانية حوثية تولت قيادة الهجوم الفاشل.