شكرا لقرائتكم خبر عن صعود العملات الاجنبية وسط تراجع للريال اليمني مع بداية الجمعة …اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الجمعة ، استقراراً نسبياً بعد موجة الارتفاع التي ضربت أسعار الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: اخبار تهمك : أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 149ريالًا Advertisements الدرهم الإماراتي بـ 151 ريالا. الدولار الأمريكي 568 ريالًا، أسعار البيع: الريال السعودي بـ 151 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 153 ريالا. الدولار الأمريكي 572 ريالًا مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لجظة

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