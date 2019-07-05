شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : محمد جميح يزيح الستار عن خفايا الصراع في مأرب .. ويكشف حقيقة ما يجري الآن ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب والمحلل السياسي والصحفي اليمني، الدكتور محمد جميح حقيقة ما يجري الآن من توتر أمني في محافظة مأرب.

وقال جميح في تغريدة رصدها مساء اليوم الخميس، إن البعض "‏يحاول تصوير ما يجري في مأرب على أساس أنه صراع بين الإصلاح وبعض القبائل. ويزعم الحوثي أنه صراع على أرضية".

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واضاف جميح، وهو شخصية مرموقة، "ما يجري هو أن الدولة تريد أن تفرض سلطة القانون، وعلى الجميع الوقوف معها".

واختتم تغريدته بالقول: "لا داعي للنيل من مأرب نكاية بالإصلاح... دعوا عنكم حكايات الحوثي .. مأرب أكبر من سجع الكهَّان".

الجدير بالذكر، أن توترا أمنيا اندلع في المحافظة بعد قيام مسلحين بالاعتداء على رجال الأمن والاشتباك معهم ما دفع بالأجهزة الأمنية لمطاردة المعتدين ومحاصرتهم.