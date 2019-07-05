شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من ارتفاع دراجات الحرارة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الجهات المعنية بالطقس من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بالمناطق الصحراوية والمناطق الساحلية. اخبار تهمك :

ودعت الجهات المعنية المواطنين في المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.

وتوقعت جهات الطقس استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى لحج جنوباً.

ولفتت إلى أن تلك الحالة يرافقها هطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية، مع احتمال امتدادها إلى أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية للبيضاء وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة.



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