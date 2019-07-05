شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوي عنيف وضربات مباغتة على الأتراك .. ووزارة الدفاع التركية ترد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت وزارة الدفاع التركية انها انهت مؤخرًا الاستعدادات اللازمة للرد المناسب في حال تكرار استهداف نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب، وذلك على خلفية قصف "نظام الأسد" نقطة "شير مغار" أكثر من مرة.

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وعلق ستيفان دوغريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على قصف "نظام الأسد" نقطة المراقبة التركية في بلدة "شير مغار" بريف حماة الشمالي الغربي.

وقال "دوغريك" في تصريح صحفي: إن "حادثة القصف تشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار والأمن الإقليميين، وتثير قلقًا شديدًا كما أنها تذكرنا بأن العنف في إدلب ليس مجرد قضية إنسانية".

وأضاف: "تكرر الأمم المتحدة الدعوة إلى وقف تصعيد الوضع في شمال غربي سوريا بشكل عاجل والتزام جميع الأطراف بالكامل بترتيبات وقف إطلاق النار التي وافقت عليها روسيا وتركيا سابقًا".