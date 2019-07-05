شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اول رد على قصف الحوثيين لمنزل الشيخ العرادة... هذا هو اول تحرك عملي للرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجرى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة.

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واطلع رئيس الجمهورية خلال الاتصال على مستجدات الأوضاع الامنية و الخدمية والتنموية في المحافظة واهمية اسباب الامن والاستقرار بصورة عامة..مشيداً بجهود السلطة المحلية في محافظة مأرب على مختلف الصعد ومنها العمل على استباب الامن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين الى المحافظة من المحافظات المجاورة اثر الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية الانقلابية.

واستمع رئيس الجمهورية من محافظ مأرب الى شرح مفصل عن جهود السلطة المحلية الرامية الى تطبيع الأوضاع في المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين والنازحين واستباب الامن والاستقرار ومواجهة العناصر الخارجة عن النظام والقانون.

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وشدد فخامة الرئيس على اهمية رفع اليقظة وروح الوعي وتعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة قوى التمرد والانقلاب وادواتها واذرعها المختلفة من العناصر الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون والتي تحاول عبثاً تعطيل الحياة العامة خدمة منها لقوى التمرد والانقلاب..مشيراً الى الاعمال التخريبية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الانقلابية وما تشنه من قصف عشوائي بالصورايخ الباليستيه والمقذوفات على محافظة مأرب وغيرها من المناطق وما الحقته من اضرار وضحايامن المدنييين بينهم نساء واطفال.

من جانبه، عبر محافظ مأرب عن تقديره وامتنانه لفخامة الرئيس ومتابعته الدا ئمه لمختلف الاوضاع والمستجدات في مأرب بشكل خاص والوطن بشكل عام..مؤكداً وقوف أبناء المحافظة صفاً واحداً الى جانب الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حتى عودة الامن والاستقرار الى كافة ربوع الوطن.

وثمن المحافظ العرادة جهود فخامته في تقديم الدعم للسلطة المحلية بالمحافظة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها من اجل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكل يسر وسهولة..لافتاً الى وقوف ابناء محافظة مأرب واقليم سبأ مع ترسيخ الامن والاستقرار وتثبيت اركان الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة المبنيه على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.