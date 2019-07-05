شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب حقيقي في جنوب اليمن .. ونكسة جديدة للشرعية بدءًا من يوم أمس .. شاهد ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد يوم واحد فقط من إقرار خطة عاجلة لمواجهة ورفض عقد جلسات البرلمان اليمني في عدن، قام نشطاء جنوبيون ، صباح اليوم الأربعاء ، برفع العلم الجنوبي بعدد من المرافق الحكومية في العاصمة.

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واحتشد عشرات الجنوبيين ورفعوا أعلام دولة الجنوب في مقر وكالة الأنباء “سبأ” ومبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكذا الجهاز المركزي للإحصاء – عدن ، في مديرية التواهي، ومقرات اخرى .

وقد أوضح أحد النشطاء لصحيفة “عدن السبق”، أن حملة رفع العلم الجنوبي في تلك المرافق الحكومية تأتي ضمن خطة التصعيد الثوري التي أقرتها قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي لمواجهة ورفض إنعقاد جلسات البرلمان اليمني في العاصمة عدن.

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مؤكداً، بأن التصعيد سيشمل كافة مديريات العاصمة عدن، والمحافظات الجنوبية. وكانت اللجنة المكلفة من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي قد أقرت في اجتماعاً لها عقد أمس الثلاثاء، خطة عاجلة لمواجهة التصريحات الحكومية التي أعلنت مؤخرا بشأن عقد جلسات مجلس النواب اليمني بالعاصمة عدن، وذلك من خلال التصعيد التدريجي وصولا الى منع إنعقاد الجلسات.