الزُبيدي يناقش مع قبائل نعمان بشبوة أوضاع مناطقهم

إلتقى رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزُبيدي، مساء الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المشايخ والشخصيات الاجتماعية من أبناء قبائل نعمان بمحافظة شبوة، أوضاع منطقتهم وحماية أنابيب النفط والغاز التي تمر بأرضهم وماتعرضت من عمليات تخريبية .
وأستمع منهم إلى شرح مفصل لما يعانونه من مشكلات وهموم.
وطمأن اللواء الزُبيدي مشايخ قبائل نعمان، بأن الخير قادم لأبناء شبوة والجنوب بشكل عام، وسيعود الحق لأهله عما قريب.
ومن جانبهم، عبّر المشايخ والشخصيات الاجتماعية من أبناء قبائل نعمان، عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال، وتلمسه لهموم أبناء نعمان، مؤكدين التفافهم وتأييدهم المطلق للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات النخبة الشبوانية صمام أمام المحافظة.
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