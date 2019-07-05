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الزُبيدي يناقش مع قبائل نعمان بشبوة أوضاع مناطقهم

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إلتقى رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزُبيدي، مساء الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المشايخ والشخصيات الاجتماعية من أبناء قبائل نعمان بمحافظة شبوة، أوضاع منطقتهم وحماية أنابيب النفط والغاز التي تمر بأرضهم وماتعرضت من عمليات تخريبية .

وأستمع منهم إلى شرح مفصل لما يعانونه من مشكلات وهموم. ‫

وطمأن اللواء الزُبيدي مشايخ قبائل نعمان، بأن الخير قادم لأبناء شبوة والجنوب بشكل عام، وسيعود الحق لأهله عما قريب.

ومن جانبهم، عبّر المشايخ والشخصيات الاجتماعية من أبناء قبائل نعمان، عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال، وتلمسه لهموم أبناء نعمان، مؤكدين التفافهم وتأييدهم المطلق للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات النخبة الشبوانية صمام أمام المحافظة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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