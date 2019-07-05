أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2019م، وهي كالتالي: سقطرى تخرج في مظاهرات حاشدة تهتف ضد محروس "صورة" https://www.alyamanalaraby.com/401322 مليشيا الحوثي تستهدف منزل محافظ مأرب بصاروخ بالستي https://www.alyamanalaraby.com/401323 مراكز صيفية حوثية تهدد مستقبل الاطفال ومنطلق نحو الموت https://www.alyamanalaraby.com/401326 دعوة للسلام في ثلاثين ثانية من الفنانين يوسف مقبل ونبيل حزام (فيديو) https://www.alyamanalaraby.com/401330 حصري.. طلاب يؤدون امتحانتهم النهائية في فصولهم المكشوفة الغارقة بالأوحال بتعز https://www.alyamanalaraby.com/401332 محسن: الحوثيون استغلوا المفاوضات في تدشين أنفاق تحت الأرض https://www.alyamanalaraby.com/401335 تعثر تنفيذ خطة جريفيث لاستئناف عمل لجنة الاشراف على الانسحاب بالحديدة https://www.alyamanalaraby.com/401341 توزيع 5 قواب صيد لأبناء جزيرة ميون بدعم من الهلال الاماراتي https://www.alyamanalaraby.com/401346 الاجهزة الامنية في عدن تضبط خلية تزوير العملة لها ارتباطات بالحوثيين https://www.alyamanalaraby.com/401347 مصادر خاصة ل"الخليج 365": الغذاء العالمي يوزع دقيقا فاسدا بالمسراخ بتعز "صورة" Advertisements https://www.alyamanalaraby.com/401351 مدينة القاعدة بإب تتحول إلى مستنقعات للمجاري "تقرير بالصور" https://www.alyamanalaraby.com/401352 شاهد .. وثائق تكشف تورط المهرة في تهريب الميليشيات للعملة الصعبة إلى الخارج https://www.alyamanalaraby.com/401366 صد هجوم حوثي عنيف شرق مدينة الحديدة والدريهمي https://www.alyamanalaraby.com/401368 حملة معا لنكافح حمى الضنك تواصل نشاطها لليوم الرابع على التوالي بعدن https://www.alyamanalaraby.com/401372 مليشيا الحوثي تفرض إتاوات جديدة على قطاعات اقتصادية في صنعاء https://www.alyamanalaraby.com/401379 نقابات شركة النفط بعدن تعلن تعليق الإضراب لمدة أسبوعين https://www.alyamanalaraby.com/401380 الزُبيدي : المجلس الإنتقالي لن يألو جهداً في تحرير وادي حضرموت https://www.alyamanalaraby.com/401381 وساطة توقف مواجهات مسلحة بين قبليين وقوات موالية للإصلاح بمأرب https://www.alyamanalaraby.com/401390 الانتقالي الجنوبي يعقد ندوة على هامش دورة حقوق الإنسان في جنيف https://www.alyamanalaraby.com/401392

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