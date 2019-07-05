اخبار الخليج / اخبار اليمن

أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2019م، وهي كالتالي: 

سقطرى تخرج في مظاهرات حاشدة تهتف ضد محروس "صورة"

https://www.alyamanalaraby.com/401322

مليشيا الحوثي تستهدف منزل محافظ مأرب بصاروخ بالستي

https://www.alyamanalaraby.com/401323

مراكز صيفية حوثية تهدد مستقبل الاطفال ومنطلق نحو الموت

https://www.alyamanalaraby.com/401326

دعوة للسلام في ثلاثين ثانية من الفنانين يوسف مقبل ونبيل حزام (فيديو)

https://www.alyamanalaraby.com/401330

حصري.. طلاب يؤدون امتحانتهم النهائية في فصولهم المكشوفة الغارقة بالأوحال بتعز

https://www.alyamanalaraby.com/401332

محسن: الحوثيون استغلوا المفاوضات في تدشين أنفاق تحت الأرض

https://www.alyamanalaraby.com/401335

تعثر تنفيذ خطة جريفيث لاستئناف عمل لجنة الاشراف على الانسحاب بالحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/401341

توزيع 5 قواب صيد لأبناء جزيرة ميون بدعم من الهلال الاماراتي

https://www.alyamanalaraby.com/401346

الاجهزة الامنية في عدن تضبط خلية تزوير العملة لها ارتباطات بالحوثيين

https://www.alyamanalaraby.com/401347

مصادر خاصة ل"الخليج 365": الغذاء العالمي يوزع دقيقا فاسدا بالمسراخ بتعز "صورة"

Advertisements

https://www.alyamanalaraby.com/401351

مدينة القاعدة بإب تتحول إلى مستنقعات للمجاري "تقرير بالصور"

https://www.alyamanalaraby.com/401352

شاهد .. وثائق تكشف تورط المهرة في تهريب الميليشيات للعملة الصعبة إلى الخارج

https://www.alyamanalaraby.com/401366

صد هجوم حوثي عنيف شرق مدينة الحديدة والدريهمي

https://www.alyamanalaraby.com/401368

حملة معا لنكافح حمى الضنك تواصل نشاطها لليوم الرابع على التوالي بعدن

https://www.alyamanalaraby.com/401372

مليشيا الحوثي تفرض إتاوات جديدة على قطاعات اقتصادية في صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/401379

نقابات شركة النفط بعدن تعلن تعليق الإضراب لمدة أسبوعين

https://www.alyamanalaraby.com/401380

الزُبيدي : المجلس الإنتقالي لن يألو جهداً في تحرير وادي حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/401381

وساطة توقف مواجهات مسلحة بين قبليين وقوات موالية للإصلاح بمأرب

https://www.alyamanalaraby.com/401390

الانتقالي الجنوبي يعقد ندوة على هامش دورة حقوق الإنسان في جنيف

https://www.alyamanalaraby.com/401392

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا