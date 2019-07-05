التحالف العربي يسقط طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات بإتجاه مطار جازان

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن، تركي المالكي، عن إعتراض وإسقاط التحالف طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإتجاه مطار جازان بجنوب المملكة .

وقال المالكي بحسب، ما نشرته وكالة واس، أن الطائرات التي تم إعتراضها وإسقاطها أطلقتها الميليشيات من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها .. مؤكداً استمرار تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.