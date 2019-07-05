شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الطائرات الحوثية تهاجم المطارات السعودية والتحالف يصدر اول بيان قبل قليل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - فشلت مليشيات الحوثيين باستهداف مطار جازان بطائرة مفخخة اطلقتها المليشيات مساء اليوم الخميس.

وقالت مصادر قناة “العربية” إن الحركة في مطار جازان طبيعية بعد محاولة استهدافه بمقذوف من ميليشيات الحوثي.

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أكد أنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر الثلاثاء الماضي (00:35)، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

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وقال تحالف دعم الشرعية إن الهجوم على مطار أبها عمل إرهابي وحشي نتج عنه إصابة 9 مدنيين، وأردف أن حالة الجرحى، وهم 8 سعوديين وشخص يحمل الجنسية الهندية مستقرة مبدئياً، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

وزعمت مليشيات الحوثيين، يوم الخميس، استهداف مطارين سعوديين بطائرات مسيرة بعد ساعات من إعلان الجماعة تدمير “باتريوت” بطائرة أخرى وإطلاق صاروخ باليستي على منزل محافظ مأرب.

وقال تلفزيون المسيرة الناطق باسم المليشيات، إنه جرى استهداف مطاري “جازان” و”أبها” بطائرات مسيرة من نوع “قاصف -k2″، وأدت إلى تعطل الملاحة في المطار.