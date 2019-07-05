مسؤول قطري سابق ساخراً من بن زايد : أين من قال سأرفع علم الإمارات على سد مأرب؟

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

سخر خبير عسكري خليجي، من الهروب الإماراتي من اليمن، لا سيما بعد أن قام محمد بن زايد بجر السعودية الى المستنقع مع اليمنيين الذين أصبحوا “كارثة” تهدد بزوال ال سعود.

وقال العميد السابق بالمخابرات القطرية شاهين السليطي في تغريدات له بتويتر ساخرا:”الشردة نصف المرجلة هذا إن كانت عندهم ذرة من المرجلة فهروب الامارات من اليمن أمر حتمي بعد أن توعدهم أهل اليمن بالثأر لألاف الشهداء المدنيين”

وتابع أن محمد بن زايد الذي وصفه بـ”الكوتش” الفاشل لم يقرأ التاريخ وإن “قرأ فهو لا يفهم من شدة غباءه لأن كل العرب تعرف بأن اليمن مقبرة الغزاة”

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وتساءل العميد السابق بالمخابرات القطرية ساخرا من تصريحات “ابن زايد” العنترية في بداية حرب اليمن:”شيطان العرب يهرب مع جيشه من اليمن وهو القائل بعد التضحية بشباب الامارات بأن ثارنا ما يبات وأنه بيرفع علم الامارات على سد مأرب واطلق عليه اسم سد زايد”

وكانت قناة الجزيرة، أكدت إن القوات الإماراتية انسحبت جزئيا مع عتادها العسكري من قاعدتها في صرواح بمأرب شرقي البلاد، وحلت مكانها قوات سعودية.

وأوضحت أن الانسحاب الإماراتي تم دون التنسيق المسبق مع السلطات في مأرب في اشارة الى حزب الاصلاح، وأن قوات سعودية حلت مكان القوات الإماراتية في مأرب، كما استعيض عن منظومة الباتريوت الإماراتية في القاعدة بأخرى سعودية.