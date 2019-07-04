الانتقالي الجنوبي يعقد ندوة على هامش دورة حقوق الإنسان في جنيف

عقد المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، في نادي الصحافة السويسرية، في مدينة جنيف ندوة بعنوان "حق شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة "، وذلك على هامش الدورة الواحدة والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفي الندوة تحدث رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس، الدكتور، عيدروس نصر النقيب، عن المشروعية الدولية والوطنية لاستعادة الدولة الجنوبية المستقلة، والأسس القانونية وتضحيات شعب الجنوب لتحقيق تطلعاته المشروعة .. مستعرضاً جملة من الحقائق الأساسية المتصلة بعدالة ومشروعية القضية الجنوبية والانتهاكات الفضيعة التي تعرضت لها حقوق الإنسان الجنوبي .

وأعتبر النقيب الحرب انتهاك متكامل الأركان لحقوق الإنسان وهي في جميع الأحوال أم الانتهاكات والمعمل الأساسي لتفريخها وإعادة إنتاجها .. لافتاً إلى أن الجنوب تعرض للحرب والغزو مرتين الأولى في 1994م و2015م .

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وأكد أن حل قضية الجنوب يقتضي احترام إرادة الشعب الجنوبي ومنحه الحق القانوني والطبيعي في استعادة دولته واختيار طريقه الحر نحو المستقبل الذي يقرره أبناؤه .. لافتاً إلى أن إتفاقية الوحدة 22 مايو إنتهت .

من جانبه أستعرض ممثل المجلس الإنتقالي في جنيف، المستشار عبد الرحمن المسيبلي، إخفاقات تقرير الحكومة اليمنية المقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، مفندا المزاعم التي أوردها التقرير تجاه ما أعتبره معالجة لحقوق الجنوبيين, وذلك في محاولة تضليل على المجتمع الدولي بتصوير القضية الجنوبية كقضية حقوقية، موضحا أن تلك المزاعم لن تنطلي على مجلس حقوق الإنسان الذي أصبح يدرك الطبيعة السياسية للقضية الجنوبية وحق شعب الجنوب في استعادة دولته.

وفي نهاية الندوة تم عرض فلم حول تأسيس المجلس الانتقالي, وتوزيع تقرير حقوقي صادر من دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي.