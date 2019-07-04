التحالف اليمني يطالب بالضغط على المليشيا للكشف عن خرائط وحقول الألغام

طالب المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان مطهر البذيجي، مجلس حقوق الانسان، بالضغط على المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة ايرانياً للكشف عن خرائط وحقول الألغام .
كما طالب في كلمته التي القاها اليوم على هامش الدورة الـ 41 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، بالضغط على الميليشيات لإيقاف عمليات زراعتها في المناطق السكنية والتعاون مع الجهات الدولية والمحلية لانتزاعها.
وشدد على ضرورة وضع حد لممارسات الاختطاف والاخفاء القسري التي تقوم بها المليشيا والكشف عن المعلومات المتعلقة بمكان كافة المعتقلين والحرص على تسليم اخطارات فورية لأسرهم ومحاميهم في حالات الاعتقال وعدم تكرار تلك الممارسات.
وأشار الى الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية ضد المدنيين منذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م.
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