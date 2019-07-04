الرئيس هادي يطلع من محافظ مأرب على مستجدات الأوضاع بالمحافظة

إطلع رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، من محافظ مأرب، سلطان العرادة، على مستجدات الاوضاع الأمنية، وذلك على خلفية الحملة الأمنية التي تشهدها المحافظة لملاحقة وضبط مطلوبين قضائياً .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أطلع الرئيس هادي خلال إتصال هاتفي، على مستجدات الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة واهمية استباب الامن والاستقرار بصورة عامة.

واستمع رئيس الجمهورية من محافظ مأرب الى شرح مفصل عن جهود السلطة المحلية الرامية الى تطبيع الأوضاع في المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين والنازحين واستباب الامن والاستقرار ومواجهة العناصر الخارجة عن النظام والقانون.

وأشاد رئيس الجمهورية بجهود السلطة المحلية في محافظة مأرب على مختلف الصعد ومنها العمل على استباب الامن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين الى المحافظة من المحافظات المجاورة اثر الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية الانقلابية.

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وشدد على اهمية رفع اليقظة وروح الوعي وتعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة قوى التمرد والانقلاب وادواتها واذرعها المختلفة من العناصر الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون والتي تحاول عبثاً تعطيل الحياة العامة خدمة منها لقوى التمرد والانقلاب .. مشيراً الى الاعمال التخريبية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الانقلابية وما تشنه من قصف عشوائي بالصورايخ الباليستيه والمقذوفات على محافظة مأرب وغيرها من المناطق وما الحقته من اضرار وضحايا من المدنيين بينهم نساء واطفال.

من جانبه، أكد محافظ مأرب وقوف أبناء المحافظة صفاً واحداً الى جانب الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حتى عودة الامن والاستقرار الى كافة ربوع الوطن.

وثمن المحافظ العرادة جهود فخامته في تقديم الدعم للسلطة المحلية بالمحافظة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها من اجل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكل يسر وسهولة .. لافتاً الى وقوف ابناء محافظة مأرب واقليم سبأ مع ترسيخ الامن والاستقرار وتثبيت اركان الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة المبنيه على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.