باكريت: نخوض حرب تنمية وإعمار بالمهرة والإستقرار الأمني واجب الجميع

أكد الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي على أهمية الإستقرار الأمني والتعاون من الجميع في عملية التنمية والإعمار.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أوضح أن الحرب الحقيقة التي تخوضها قيادة السلطة المحلية هي حرب التنمية والإعمار وخاصة المشاريع الإستراتيجية والكبيرة كمشاريع الطرق والكهرباء والصحة وغيرها.

مشيرا أن عدد سكان المهرة اليوم اكثر من مليون نسمة وكلما زاد عدد السكان زادت حاجة المهرة الى المشاريع الإستراتيجية في البنية التحتية والخدمات العامة.

جاء ذلك كلمته صباح اليوم أمام المجلس المحلي في إجتماعة الدوري لعام 2019م بقاعة ديوان المحافظة.

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وفي الإجتماع استمع أعضاء المجلس المحلي إلى تقرير مفصل عن أوضاع المهرة وأنشطة قيادة السلطة المحلية خلال الفترة الماضية خاصة في مجال المشاريع التنموية والخدمية .

من جانبه أكد الأستاذ سالم عبدالله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي على أهمية تفعيل المؤسسات موضحا أن المجلس المحلي هو أعلى مؤسسة إشرافية ورقابية في المحافظة ووجودها مهم جداً للإشراف ومساندة الجانب التنفيذي في مختلف الأنشطة .

وأشار بن نيمر أن الجدول المطروح للإجتماع اليوم يتضمن نقطتين فقط هي الإستماع إلى تقرير مفصل عن أوضاع المحافظة ونشاط السلطة المحلية خلال الأشهر الماضية من هذا العام وفتح باب المناقشات العامة والإستفسارات أمام أعضاء المجلس في المجالات التي تهم المحافظة.