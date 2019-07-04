الزُبيدي : المجلس الإنتقالي لن يألو جهداً في تحرير وادي حضرموت

أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء الركن، عيدروس قاسم الزبيدي، أن المجلس الانتقالي، لن يألو جهداً في تحرير وادي حضرموت وخدمة وحماية أبنائه.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، بعدد من المقادمة والشخصيات الاجتماعية من أبناء مديرية ساه في وادي حضرموت‬ . ‫

وناقش اللواء الزُبيدي مع المقادمة والشخصيات الاجتماعية، الأوضاع التي تعيشها المديرية، التي تعد أهم المديريات الواقعة في مناطق الامتياز النفطي، وهموم أبنائها الذين حرموا من أبسط الخدمات والتوظيف في الشركات النفطية من قبل المتنفذين في نظام الاحتلال.

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‫وطمأن الزُبيدي أبناء مديرية ساه أن عهد الفيد والإذلال قد ولى إلى غير رجعة، وأن الأمور مُبشرة بالخير لكافة أبناء وادي حضرموت .

ومن جانبهم، عبّر مقادمة مديرية ساه عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال، وحرص القائد على تلمس هموم ومشكلات أبناء المديرية، واستعداده للمساهمة في حلها، مؤكدين التفافهم حول المجلس كمفوض لقيادة شعبنا نحو تحقيق كافة تطلعاته.

حضر اللقاء، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت.