نقابات شركة النفط بعدن تعلن تعليق الإضراب لمدة أسبوعين

أعلن مجلس تنسيق نقابات شركة النفط اليمنية فرع عدن، تعليق العمل بالإضراب العام الذي ينفذه موظفو الشركة منذ أيام، وذلك لمدة أسبوعين، عقب لقاء جمعهم برئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد .

وذكر بيان صادر عن المجلس، أن تعليق الإضراب العام بعد وعود تلقاها من دولة رئيس الوزراء لحل الإشكالية في اللائحة المنظمة للعمل بين الشركتين الوطنيتين "مصافي عدن والنفط" بما يحفظ كافة حقوق شركة النفط في توزيع وبيع المشتقات النفطية.

وأشار البيان الى أن تعليق الإضراب يأتي حفاظا على الدور الوطني لشركة النفط بعدن في تحقيق الاستقرار المنشود والتخفيف من معاناة المواطنين.

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وأكد البيان تعليق الإضراب لمدة اسبوعين من تاريخه لإعطاء رئيس الوزراء والجهات ذات الاختصاص فرصة لحل الخلافات والاشكاليات مع شركة مصافي عدن.

ونوه إلى أن ضخ المشتقات النفطية من خزانات مصافي عدن الى خزانات شركة النفط لتوزيعها وتسويقها سيستمر بالآلية المتبعة من قبل الشركة.

وقدم المجلس شكره لكافة موظفي شركة النفط بعدن لتنفيذهم الإضراب العام بطرق سلمية وقانونية كما قدم شكره للنقابات المتضامنة معهم في فروع شركة النفط وكذا نقابة محطات القطاع الخاص "الوكلاء" وكافة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأقلام الوطنية وذلك لتضامنهم مع المطالب المشروعة لموظفي الشركة بعدن.