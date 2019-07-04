الكمال تؤكد اهتمام وزارتها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، أهتمام الوزارة بتحسين اوضاع كبار السن عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن على مستوى المحافظات اليمنية ، وتعزيز ثقافة المجتمع بكيفية الاهتمام بهذه الفئة التي تمتلك خبارات كبيرة في مختلف المجالات.

وذكرت الكمال في اختتام ورشة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن ، التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان ، بمشاركة 37 من المختصين والباحثين من مختلف المحافظات ، ان نسبة كبار السن في اليمن يمثلون مليون شخص اي مايعدل 5 بالمائة من السكان ، بينما يبلغ عدد الخدمات الخاصة برعاية كبار السن خمسة مراكز فقط على مستوى المحافظات وتفتقر للرعاية الكاملة وتواجه تحديات صعبة في تقديم الاهتمام اللازم لهذه الشريحة.

وقالت إن الوزارة تبذل جهودا لاصدار استراتيجية وطنية تستهدف الاهتمام بكبار السن ، وتفعيل النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بحقوقهم ، وتحسين نوعية الحياة التي يحتاجوها.

واوصى المشاركون في اختتام الورشة ، على أهمية الموائمة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية حول حقوق كبار السن ، وتفعيل النصوص القانونية ، و دور منظمات المجتمع في توعية المجتمع بأهمية دور كبار السن في تنمية المجتمع ، وضرورة زيادة مراكز رعاية كبار السن في عموم المحافظات اليمنية وتوجيه وزارة الاوقاف بتبني خطاب ديني حول توعية المجتمع بضرورة رعاية كبار السن.