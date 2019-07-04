بالصور.. باكريت يوجه ببدء تنفيذ إنشاء القصر الجمهوري الجديد المطل على البحر

أطلع محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، اليوم من مؤسسة عياذ للتجارة والمقاولات العامة وخدمات حقوق النفط، على الدراسة المعدة لإنشاء مشروع القصر الجمهوري بمواصفات عالية على ساحل المحافظة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، استمع المحافظ من مدير عام المؤسسة عبدالله بن جعفر القرموشي، إلى الدراسة المعدة للمشروع وأهم المواصفات والمميزات التي سيتميز بها القصر الجمهوري.

وأشاد المحافظ باكريت بالدارسة التي أعدتها مؤسسة عياذ لمشروع القصر الجمهوري، موجها ببدء عملية التنفيذ طبقا للدارسة.

ووفق الدارسة المعدة سيكون تصميم القصر الجمهورية على شكل نسر الذي يمثل شعار الجمهورية اليمنية.

ويضم القصر صالات وقاعات كبرى وصغرى للاجتماعات، وفلل ومكاتب ومسجد ومنتزهات ومواقف سيارات.