مأرب.. شبكة استجابة تدشن توزيع السلة الغذائية للأسر النازحة

دشنت شبكة "استجابة" للأعمال الإنسانية والإغاثية اليوم الخميس مشروع توزيع السلة الغذائية لعدد 2500 أسرة نازحة في ست مديريات بمحافظة مأرب هي (المدينة، الوادي، الجوبة، مجزر، رغوان، مدغل ) بدعم من الجمعية الكويتية للإغاثة .

وخلال التدشين، أشاد مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل الأستاذ حسن الشبواني بدور دولة الكويت حكومة وشعباً ودعمها المتواصل للشعب اليمني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن .. مثمناً دور شبكة استجابة وجهودهم الجبارة وتنفيذهم المتواصل للمشاريع التي تلامس احتياج المواطنين والنازحين في اليمن .

وحضر التدشين، مديرة مكتب شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية مأرب، نسيبة الغساني .