غرق أكثر من 80 مهاجرا قبالة سواحل تونس

أعلن مسؤول في منظمة الهجرة الدولية اليوم الخميس، تموز 04، 2019 أن أكثر من ثمانين مهاجرا باتوا في عداد المفقودين قبالة السواحل التونسية.
وأكد المسئول المهاجرين فقدوا بعد انطلاقهم من ليبيا الاثنين جراء غرق القارب الذي يقلهم.
والتقى المسؤول وجدي بن محمد الناجين الثلاثة الذين تم انقاذهم الأربعاء. ونقل عن أحدهم وهو من مالي قوله إن القارب غرق مساء الاثنين.
وأضاف انه "يجهل مصير الآخرين لقد فقدوا وهناك احتمال أن يكونوا قضوا غرقا".
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