رئيس الوزراء يجري اتصالا بمحافظ مأرب للاطلاع على آخر التطورات بالمحافظة

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، للإطلاع على سير الأوضاع في المحافظة وجهودة قيادة السلطة المحلية في الحفاظ على دعائم الامن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.

وأطلع رئيس الوزراء من محافظ مأرب خلال الإتصال على ما تقوم به السلطة المحلية و الاجهزة الامنية والعسكرية بالمحافظة من جهود في استتباب الأمن وردع العناصر الخارجة عن النظام والقانون.. حيث أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لهذه الجهود لفرض سيادة القانون وبسط الأمن وتفويت الفرصة على اية عناصر ارهابية او تخريبية تريد النيل من الاستقرار والتنمية الذي تحققه محافظة مأرب.

ووفق وكالة "سبأ" عبر الدكتور معين عبدالملك، عن إدانته الشديدة لاستهداف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران بصاروخ باليستي منزل محافظ مأرب وسط حي سكني مكتظ بالمدنيين في مديرية الوادي.. مؤكدا ان تكامل الادوار بين العناصر التخريبية ومليشيات الارهاب الحوثية لن تثني الدولة والحكومة والسلطة المحلية في مأرب عن القيام بدورها في استكمال انهاء الانقلاب واستئصال شافة الارهاب.

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وأثنى رئيس الوزراء على الالتفاف المجتمعي لابناء محافظة مأرب بمختلف اطيافهم وتوجهاتهم حول قيادة السلطة المحلية للحفاظ على النموذج المتميز الذي حققته مأرب في التعافي وتفعيل مؤسسات الدولة والتعايش.. موجهاً بالمزيد من اليقظة الأمنية ومضاعفة الجهود في شتى المجالات.

بدوره، عبر محافظ مأرب عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء على اهتمامه بأوضاع المحافظة..مؤكدا ان الاوضاع الأمنية في المحافظة مستقره وان الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها الوطني ولن تتوانى في ضبط الأمن والاستقرار وردع اي اعمال تخريبية تستهدف زعزعة الامن والاستقرار.

واكد المحافظ العرادة أن ابناء المحافظة يقفون صفاً واحد خلف الشرعية الدستورية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ويرفضون كافة اعمال العنف والتخريب والفوضى، وسيظلون في مقدمة الصفوف لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي الكهنوتي.