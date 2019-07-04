قصف حوثي يدمر بئر مياه ويحرق منازل شرق مريس بالضالع

تواصل مليشيات الحوثي، اليوم الخميس، استهداف منازل ومصالح المدنيين في محافظة الضالع. وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية الإيرانية قصفت قرى شرق مريس وتدمير بئر مياه. كما تسبب القصف يإحراق منازل وتضرر ممتلكات أخرى للمواطنين. ‏ أمس استهدفت المليشيات الحوثية منازل أهالي قرية ‎المشاريح ‎حجر بقذائف الدبابات والهاون.

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