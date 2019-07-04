حملة معا لنكافح حمى الضنك تواصل نشاطها لليوم الرابع على التوالي بعدن

تواصلت أنشطة حملة (معا لنكافح بعوض حمئ الضنك )، اليوم التي ينفذها تجمع شباب عدن المستقل بدعم ورعاية من المؤسسة الاقتصادية، بإشراف وتنسيق مكتب الصحة.

وانطلقت الحملة الاحد الماضي وبدأت من مبنى الادارة العامة الاقتصادية ومن ثم انطلقت من مديرية التواهي، مرافقة نزولات ميدانية للفرق التثقيفية بإشراف الأستاذ سالم باسلطان مدير عام التثقيف في وزارة الصحة إلى منازل المواطنين والأسواق العامة للتوعية بأهمية الوقاية من حمى الضنك التي انتشرت مؤخراً بسبب والامطار التي هطلت على بلادنا ومكافحتها.

وتهدف الحملة التي يشار فيها أكثر من 40 عضوا من تجمع شباب عدن المستقل برأسه الأستاذ خالد الحميقاني ودعم المؤسسة الاقتصادية إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة بعوض حمى الضنك وكيفية الوقاية منها في العديد من حارات مديرية خورمكسر ، كما تهدف إلى الاستمرارية في الفترة القادمة.

وشهدت الحملة تفاعلاً من الأهالي والمواطنين بمديرية خورمكسر ، الذين أبدوا حماساً للمشاركة بفاعلية في مختلف مراحل الحملة.